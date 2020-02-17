Suriyeli babanın küçük kızıyla yürek yakan oyunu! Bomba düştüğünde… | Video
Savaştan kaçarak Türkiye sınırına yakın bir bölgeye sığınan Abdullah Muhammed, kızı Selva’nın savaştan etkilenmemesi için ona bomba ve uçakların seslerinin korkunç olmadığını ve oyun olduğunu söyledi. Aile, düşen her bombada ya da gelen her uçak sesinde kızlarının savaştan etkilenmesini önlemek için gülüyor ve oyunu sürdürüyor.
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