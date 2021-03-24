Talihsiz kaza! Otoyolda yürürken kamyon çarpan adamın, yolcu otobüsünden indiği belirlendi | Video
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Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde bir yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu ölen Barış Bayram'ın (23), yolculuk yaptığı otobüste başka bir yolcu ile tartıştıktan sonra yol üzerinde indiği belirlendi.