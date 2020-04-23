Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 23 Nisan paylaşımı: Bu toprağın çocukları, geleceğin mimarları | Video

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bir paylaşım yaptı. Pakdemirli Payaşımında, "Bu toprağın çocukları, geleceğin mimarları..." ifadelerine yer verdi.