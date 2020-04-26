Türkiye corona virüs ile mücadelesiyle dünyanın gündeminde! "Filyasyon"un salgına ne kadar etkisi oldu? | Video
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Türkiye'nin corona virüs ile başarılı mücadelesi de dünyanın gündeminde bu mücadelenin ise en önemli ayaklarından biri "Filyasyon" yani Covid-19 hastasının temas ettiği kişilere ulaşılması. Hayati önem taşıyan bu görevde 112 acil çalışanları yer alıyor. İşte ekiplerin bu göreve hazırlandığı anlar...