Türkiye corona virüs ile mücadelesiyle dünyanın gündeminde! "Filyasyon"un salgına ne kadar etkisi oldu? | Video

Türkiye'nin corona virüs ile başarılı mücadelesi de dünyanın gündeminde bu mücadelenin ise en önemli ayaklarından biri "Filyasyon" yani Covid-19 hastasının temas ettiği kişilere ulaşılması. Hayati önem taşıyan bu görevde 112 acil çalışanları yer alıyor. İşte ekiplerin bu göreve hazırlandığı anlar...