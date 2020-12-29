Video Haber Türkiye'ye gelecek Çin aşıları görüntülendi | Video

Türkiye'ye gelecek Çin aşıları görüntülendi | Video

Türkiye'ye gelecek Çin aşıları görüntülendi | Video
29.12.2020 | 09:16

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Türkiye'ye yarın ulaşması beklenen Çin malı koronavirüs aşıları görüntülendi.

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