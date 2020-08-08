Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırının arkasında kimler var? Linç Lobisi neden Bakan Albayrak'ı hedef alıyor? | Video

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıları arkasında hangi güçler var? Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, haklarını savunan Türkiye kimleri rahatsız ediyor? Ekonomisi üzerine oyanan kirli oyunları bir kez daha bozan Türkiye neden hedefte? Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, canlı yayında Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların arka planını yorumladı...