Video Haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bayram tatili öncesi alınan tedbirleri ve çalışmaları anlattı | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bayram tatili öncesi alınan tedbirleri ve çalışmaları anlattı | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bayram tatili öncesi alınan tedbirleri ve çalışmaları anlattı | Video

23.06.2023 | 12:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sorumluluk ağımızda bulunan 69 bin km yolda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı da Türkiye genelinde; 1000 ekip, 5 bin 400 personel, 1500 makine ile 7/24 esasına göre görev yapacak, trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edeceğiz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni ziyaret ederek Kurban Bayramı öncesi alınan önlemler hakkında açıklama gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, AŞTİ Terminali'ne, İstanbul Havalimanı'na, İDO Yenikapı İskelesi'ne, Osmangazi Köprüsü Gişesi'ne, Halkalı Marmaray ve Hızlı Tren Garı'na ve Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'na videokonferans yöntemi ile bağlanarak bayram öncesi yoğunluğunu önlemek amacıyla uygulanan tedbirler konusunda bilgi aldı.

"5 BİN 400 PERSONEL, 1500 MAKİNE İLE 7/24 ESASINA GÖRE GÖREV YAPACAK"
Bayram nedeniyle trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Ayrıca, tüm Türkiye genelinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere; Bölge müdürlüklerimizde, tünel ve otoyol bakım şefliklerimizde 750 nöbetçi personelimiz hazır bulunacak. Sorumluluk ağımızda bulunan 69 bin km yolda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı da Türkiye genelinde; 1000 ekip, 5 bin 400 personel, 1500 makine ile 7/24 esasına göre görev yapacak, trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edeceğiz. Ayrıca, vatandaşlarımız yola çıkmadan ücretsiz Alo 159 hattından ve KGM web sitesi üzerinden kapalı ve çalışma yapılan yollar hakkında bilgilenebilirler. En uygun güzergah ve alternatiflerini de bu hattan öğrenebilirler" ifadelerini kullandı.

"SEVDİKLERİNİN BAYRAMINI ACIYA DÖNÜŞTÜRMESİNLER"
Bayram tatili nedeniyle yola çıkacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Uraloğlu, "Trafik kurallarına uysunlar, sevdiklerinin bayramını acıya dönüştürmesinler. Görevli olan ekip arkadaşlarımız, yol üzerindeki işletmelerde görevli firma çalışanlarımız da hem kendilerinin hem de yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın can güvenliği için dikkatle çalışsın. Araç kullanacak kardeşlerimiz uykusuz ve yorgun olarak yola çıkmasın. Yolda sık sık mola versin ve dinlensin. Araçlarının lastik kontrolleri gibi her türlü bakımlarını yaptırarak yola çıksın" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’de kılıçlar çekildi! Değişim başlamadan bitti mi? Mahmut Övür cevapladı | Video 03:51
CHP'de kılıçlar çekildi! "Değişim" başlamadan bitti mi? Mahmut Övür cevapladı | Video 23.06.2023 | 13:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bayram tatili öncesi alınan tedbirleri ve çalışmaları anlattı | Video 08:52
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bayram tatili öncesi alınan tedbirleri ve çalışmaları anlattı | Video 23.06.2023 | 12:12
Son Dakika: MİT’ten Suriye’nin kuzeyine nokta operasyon | Video 01:04
Son Dakika: MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon | Video 23.06.2023 | 10:42
CHP’li Tanju Özcan’dan bomba iddialar: Partide FETÖ’cüler cirit atıyor! | Video 01:08
CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: "Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!" | Video 23.06.2023 | 10:23
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı | Video 00:07
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı | Video 23.06.2023 | 00:25
Tanju Özcan’dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş’ın oyununa geldi | Video 01:00
Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi | Video 22.06.2023 | 22:51
Manisa’daki fabrika yangınına müdahale ediliyor | Video 00:19
Manisa'daki fabrika yangınına müdahale ediliyor | Video 22.06.2023 | 18:56
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu? | Video 01:10
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu? | Video 22.06.2023 | 14:02
Son dakika | TCMB faiz karar açıklandı ’Yüzde 15’ 02:20
Son dakika | TCMB faiz karar açıklandı 'Yüzde 15' 22.06.2023 | 14:05
Yaralı askerden acı haber! Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu | Video 01:54
Yaralı askerden acı haber! Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu | Video 22.06.2023 | 12:19
Gözler saat 14’te faiz kararında! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? | Video 03:24
Gözler saat 14’te faiz kararında! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? | Video 22.06.2023 | 10:19
Venezuela hava sahasına giren uçağı düşürdü | Video 00:31
Venezuela hava sahasına giren uçağı düşürdü | Video 21.06.2023 | 23:48
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 12 yaralı | Video 02:08
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 12 yaralı | Video 21.06.2023 | 23:20
Teröristbaşı Salih Müslim’den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor | Video 00:34
Teröristbaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor | Video 21.06.2023 | 21:22
Paris’te patlama | Video 01:34
Paris’te patlama | Video 21.06.2023 | 18:52
Marmaris’te orman yangını söndürüldü | Video 00:23
Marmaris’te orman yangını söndürüldü | Video 21.06.2023 | 18:19
Hilal Kaplan | Bir imtihan olarak Kılıçdaroğlu 02:53
Hilal Kaplan | Bir imtihan olarak Kılıçdaroğlu 21.06.2023 | 16:02
Okan Müderrisoğlu | Askeri sistemlerde yıllık ihracat hedefimiz 1 milyar dolar 04:17
Okan Müderrisoğlu | Askeri sistemlerde yıllık ihracat hedefimiz 1 milyar dolar 21.06.2023 | 15:59
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ABD’li mevkidaşı Blinken ile ilk temas | Video 02:44
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ABD’li mevkidaşı Blinken ile ilk temas | Video 21.06.2023 | 15:23
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: En düşük memur maaşı net 22 bin olacak | Video 01:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "En düşük memur maaşı net 22 bin olacak" | Video 21.06.2023 | 13:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA