Uşak'ta abisinin dükkanına molotof bombasıyla saldıran kardeş kamerada | Video

Uşak’ta bir şahıs daha önce de bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen ağabeyinin aracına ve dükkanına arkadaşıyla birlikte 4 adet molotof kokteyli attı. Ölen ya da yaralanan olmadığı molotof atma anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean yansırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.