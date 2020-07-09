Yolcu alma meselesi yüzünden yolcuların gözü önünde şoförü böyle dövdüler | Video

Mersin-Silifke hattında çalışan Metin Şahin’in kullandığı 33 C 8104 plakalı minibüs, Erdemli ilçesi durağında yolcu indirip almak için durdurdu. Bu sırada Mes-Koop ve Kızkalesi Koop şoförleri, aynı hatta yolcu taşıyan Silifke Koop şoförü Metin Şahin’in kullandığı minibüsün önüne araçlarını sürerek durdurdular. Minibüsün koltuğunda yolcuların gözü önünde Şahin’e saldıran diğer Kooperatif şoförleri bir süre araç içerisinde şoförü darp ettikten sonra minibüsten indirerek yerde tekmelediler. Çevredeki vatandaşlar ve yolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları karakola götürdü.