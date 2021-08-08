Yunanistan’daki yangın kontrol altına alınamıyor! “Şimdiye kadar görülmemiş bir kabus” | Video

Yunanistan'da 10 gündür devam eden orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı. Özellikle Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar zaman zaman yeniden alevlenirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülkeyi kasıp kavuran orman yangınları ile ilgili sözleri dikkat çekti. En az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisinin küle döndüğü yangınlar için "Kabus gibi bir yaz" ifadesini kullanan Miçotakis, "Yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi." dedi.