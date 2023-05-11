Osman Bey’in büyük oyunu! | Video
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 125. Bölümünde Osman Bey, kendi gücünü geri kazanmak için Sultan Mesud’u tahta oturtmayı planlayarak büyük bir oyun kurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Osman Bey’in büyük oyunu! | Video 11.05.2023 | 00:31
05:18
Bengi Hatun, mahkemede tüm gerçekleri işte böyle anlattı! | Video 10.05.2023 | 22:29
00:52
01:06
02:55
Şeyh Edebalı ve Turgut Bey’in yeni vazifesi | Video 04.05.2023 | 00:08
02:36
Osman Bey, Bursa Tekfuru Valens’e işte böyle rest çekti! | Video 03.05.2023 | 23:45
01:06
00:45
Osman Bey, Turgut Bey’i esaretten işte böyle kurtardı | Video 27.04.2023 | 00:08
00:45
00:46
02:47
01:41
Osman Bey’in planı kusursuz işledi! Nayman tutuklandı! | Video 19.04.2023 | 21:25
00:30
01:05
01:05
01:04
02:23
Osman Bey Ak Sakallılarla görüştü, büyük oyun kurdu | Video 22.03.2023 | 22:22
03:58
00:30