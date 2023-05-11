Video Kuruluş Osman Osman Bey’in büyük oyunu! | Video
Osman Bey’in büyük oyunu! | Video

Osman Bey’in büyük oyunu! | Video

11.05.2023 | 00:31

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 125. Bölümünde Osman Bey, kendi gücünü geri kazanmak için Sultan Mesud’u tahta oturtmayı planlayarak büyük bir oyun kurdu.

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