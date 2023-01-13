2 aylık hamile Aslı Enver’den cinsiyet açıklaması geldi! "2,5 saat boyunca ağladım" | Video

Geçtiğimiz ay işadamı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, rol aldığı 'Sırça' oyunu çıkışı görüntülendi. Enver "Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. 2.5 saattir sahnedeydim ve 2.5 saat boyunca ağladım. Şimdi enerjim pek yok, o yüzden uzun uzun röportaj yapmayalım lütfen" dedi. Oyuncu, hamileliğiyle ilgili ise "Hamilelik güzel gidiyor. Aşerme durumları olmadı. Cinsiyeti de belli değil daha" diye konuştu.