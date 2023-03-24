Alişan'ın eşi Buse Varol yeni yaşına yeni dudaklarıyla girdi! Sosyal medyanın diline düştü | Video

2018 yılında Alişan ile evlenen Buse Varol ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutladı. Buse Varol yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Varol'un kutlama sırasında yeni dudakları ve dolgusu da gözden kaçmadı.