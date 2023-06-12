Video Magazin Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan duyurdu... | Video
Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan duyurdu... | Video

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan duyurdu... | Video

12.06.2023 | 08:30

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Filiz Akın'ın son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce kanseri yenen Filiz Akın kötü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmından bir ameliyat daha geçireceğim, onun için keyifsizim" diye sosyal medyadan açıklamada bulunan Filiz Akın ikinci kez ameliyat olmuştu. İşte usta sanatçı Filiz Akın'ın son sağlık durumu...

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