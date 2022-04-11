Hakim’e damga vuran sahne: Anneni kaybettim seni de kaybedemem! | Video

ATV’nin yepyeni dizisi ‘Hakim’, geçtiğimiz hafta ekran yolculuğuna başladı. ‘Hakim’ yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Reytingleri altüst eden dizinin bu hafta yayınlanan ikinci bölümünde heyecan ve duygu yüklü anlar yaşandı. İşte yaşananlar…