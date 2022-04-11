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OTOMATİK OYNAT
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Hakim’e damga vuran sahne: Anneni kaybettim seni de kaybedemem! | Video 11.04.2022 | 22:00
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Kasaba Doktoru 2.bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümden ilk detaylar. 08.04.2022 | 23:05
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CHP'li Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef aldı! 08.04.2022 | 11:38
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ATV’nin yepyeni dizisi ‘Hakim’, geçtiğimiz hafta ekran yolculuğuna başladı. ‘Hakim’ yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Reytingleri altüst eden dizinin bu hafta yayınlanan ikinci bölümünde heyecan ve duygu yüklü anlar yaşandı. İşte yaşananlar…