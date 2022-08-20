Mükemmel Eşleşme 6.bölüm fragmanı izle: "Her şey düzelecek ve biz çok mutlu olacağız!"
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TRT1’de bu akşam Mükemmel Eşleşme yeni bölümüyle ekrana gelecek. 20 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölüme "Her şey düzelecek ve biz çok mutlu olacağız!" sözü damga vuruyor. İşte Mükemmel Eşleşme 6.bölüm fragmanı
Mükemmel Eşleşme 6.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim'in yer aldığı fragmana "Her şey düzelecek ve biz çok mutlu olacağız!" sözü damga vurdu. İşte tüm bilgiler…