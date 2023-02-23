Ömer 6. Bölüm fragmanı izle: ''Ömer ben seni unutamadım!'' Star TV ile Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO

Ömer yeni bölüm fragmanı izle ekranı son bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Star TV’nin ilgiyle izlenen dizisinin 23 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen 5. Bölümünde, Gamze'den umudunu kesen Ömer, Süreyya ile evlilik yolculuğuna adım atar. Ancak aşklarını bastırmak için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, sevgileri dile gelmenin bir yolunu bulur. Son bölümün hemen ardından Ömer 6. bölüm fragmanı Star TV tarafından paylaşıldı. İşte, Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 6. bölüm fragmanı izle…