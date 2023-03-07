Ömer 8. Bölüm fragmanı izle! “Lütfen sevmediğin bir adamla evlenme Gamze”

Ömer dizisi fragmanı Star TV ile yayında! Gamze aşkında yeni engeller ortaya çıkar. Süreyya ise sözlüsünün halinden şüphelenmeye başlamıştır. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapım takip edilmeye devam ediyor. Son bölüm ardından Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyor. İşte, Ömer 8. Bölüm fragmanı izle!