YENİ SEZON Teşkilat 80. Bölüm izle! TRT 1 dizi izle: Teşkilat son bölüm izle full HD | VİDEO

TRT 1 Teşkilat 80. Bölüm izle ekranı yayında. Yeni sezon ile ekranlara dönen iddialı yapımda Murat Yıldırım’ın yanına Deniz Baysal yerine Aybüke Pusat geliyor. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Her hafta Pazar günleri ekranlara gelen yapım Ömer’in Zehra’yı bulma yolculuğu ile başlıyor. Bu süreç ona Neslihan’ı veriyor. İşte, 22 Ekim Teşkilat 80. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…