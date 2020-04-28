Video Spor Ahmet Nur Çebi corona virüsünün spora etkisini değerlendirdi

Ahmet Nur Çebi corona virüsünün spora etkisini değerlendirdi

Ahmet Nur Çebi corona virüsünün spora etkisini değerlendirdi
28.04.2020 | 15:14
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının, spordaki ekonomik krize bir yenisini eklediğini belirtti.

Çebi, 1,5 yıllık aradan sonra yeniden basılı olarak çıkan Beşiktaş dergisinin mayıs sayısında yer alan yazısında, yaşanan salgının etkilerini değerlendirdi.

Başkan Çebi, 1,5 yıl sonra dergiyi tekrar basabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Dünya daha önce deneyimlemediği bir sürecin içerisinde mücadele vermekte. Bu durumdan dünya ekonomisi ve alt kırılımları olan spor ekonomisi de nasibini alıyor. Ülkemizde tüm kulüplerin yaşadığı maddi sıkıntılara ve geleceği görememe durumuna bir krizin daha eklendiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak ekonomik anlamda birçok mücadelenin içerisinde yer aldıkları bu durumun etkilerini minimuma indirmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Çebi, "Planlarımız arasında yer alan her anlamda öze dönüş hareketimiz bizi hem köklerimize daha sıkı bağlayacak hem de geleceğimiz için önemli bir hamle olacaktır. Futbol takımımızda Sergen Yalçın hocamız ve basketbol takımımızda koç Burak Bıyıktay ile başlattığımız bu hareketin başarılı sonuçlar vermesi, geleceğe daha da umutla bakmamıza sebep oluyor. Futbol takımımızda ve tüm amatör branşlarımızda bu hareketin devamını getirmeyi, kulübümüz için günlük değil, uzun vadeli planları gerçekleştirmeyi istiyoruz." görüşlerine yer verdi.

Herkesi aynı anda eve kapatan ve ABD'den Avustralya'ya, Arjantin'den Rusya'ya kadar tüm sokakları ıssız bırakan bir virüs ile karşı karşıya olduklarını anlatan Çebi, "Ülkemizde de bu corona virüsü salgını ile mücadelenin ikinci ayına girdik. Hepimiz işimizden, günlük teamüllerimizden ve spordan uzak kaldık. Ancak bu aşamayı en hafif hasarlarla atlatmak bizim elimizde. Hepimiz, evde kalarak toplum sağlığını tehlikeye atacak davranışlardan imtina etmeli, işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlarımıza ise tedbirler kapsamında destek olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük teselli yine Beşiktaş'ta"

Beşiktaş olarak çalışmaları bu doğrultuda sürdürdüklerini vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:

"Sporcularımıza formlarından düşmemeleri için gerekli antrenman programlarını antrenörlerimiz iletti. Elbette tesislerimizdeki gibi olmasa da bu süreci sıkı takip ediyor, sorunlarını gidermeye önem gösteriyoruz. Sosyal medyada da ekibimizin yaptığı canlı röportajlar, armamızı temsil eden değerli sporcularımızı taraftarlarımızla buluşturuyor. Bu bağlamda sosyal medyada yeni projelerimizin de olacağını sizlerin bilgisine sunmak isterim. Evimize kapandığımız bu günlerde en büyük teselli yine Beşiktaş'ta."

Dijital ortamlardan uzaklaşıp yeşil sahalara bir an önce kavuşabilmek için bakanlıkların uyarılarını dikkate almaları gerektiğini belirten Çebi, taraftarlara seslenerek, "Unutmayın ki, sadece kendimizden değil, çevremizden de sorumluyuz. Bu vesileyle Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Salgın ile mücadelemizde, taraftarlarımızı duyarlı olmaya ve elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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