Video Spor Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız coşkuyla karşılandı | Video

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız coşkuyla karşılandı | Video

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız coşkuyla karşılandı | Video
20.09.2021 | 14:52

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Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için İstanbul Havalimanında karşılaşma töreni düzenleniyor

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