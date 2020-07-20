Galatasaray'ın yeni sezon planlaması

Galatasaray sezon sonunda büyük bir değişime hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, Arda Turan transferinden kaleci transferine, Feghouli'nin ayrılığı sonrası yerine kadroya dahil edilecek oyuncuya kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte o isimler ve detaylar...