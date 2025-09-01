Video Spor Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de! "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim" | Video




01.09.2025 | 09:02

Fenerbahçe'nin transferde anlaşma sağladığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında uzun süredir görüşme yaptığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Bu doğrultuda Portekiz ekibi Benfica ile tüm şartlarda anlaşma yapan sarı-lacivertliler, Kerem'i İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'den, transfere ilişkin akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

26 yaşındaki futbolcu saat 22.40 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Yüzlerce Fenerbahçe taraftarı da Kerem'i karşılamaya geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi ile birlikte gelen Kerem, pasaport işlemlerinden sonra taraftarların beklediği alana ilerledi. Burada Fenerbahçe atkısı ile objektiflere poz veren başarılı oyuncu, daha sonra taraftarları selamladı. Taraftarlar da beste ve tezahüratlarla destek verdi. Kerem, kendisine eşlik edenlerle birlikte havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı. Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Sezona Benfica'da başlayan Kerem, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Portekiz Ligi ve Portekiz Süper Kupa'da 1'er olmak üzere 5 karşılaşmada görev yaptı. Fenerbahçe ile Estadio da Luz'da oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında takımının tek golünü kaydetti.

