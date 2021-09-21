Video Spor Mustafa Muhammed 13 maçtır gol atamıyor | Video

Mustafa Muhammed 13 maçtır gol atamıyor | Video

Mustafa Muhammed 13 maçtır gol atamıyor | Video
21.09.2021 | 09:34

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Galatasaray kariyeri üst üste gollerle başlayan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed tam 13 maçtır golle buluşamıyor.

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