Mustafa Muhammed 13 maçtır gol atamıyor | Video
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Galatasaray kariyeri üst üste gollerle başlayan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed tam 13 maçtır golle buluşamıyor.