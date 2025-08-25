Video Spor Okan Buruk'tan maç sonu Barış Alper açıklaması | Video
25.08.2025 | 08:58

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 4-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Barış Alper bizim çok çabuk silip, atacağımız bir oyuncu değil" açıklamasında bulundu.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk, "Bugün oyunun belirli bölümlerinde rakibimizin iyi oynadığı, gol üretmeye çok yaklaştığı bölümler olduğunu düşünüyorum. 1-0'ı bulduk, 2-0'ı hemen ilk yarının başında bulduk. Daha sonrasında gelen goller oldu. Bu tabii ki bizim için önemli bir galibiyet. Ancak rakibimize de verdiğimiz pozisyonlar oldu. Rakibimizin golü aradığı, bunun için de risk aldığı anlar oldu. Bizim için lig başlangıcı açısından önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizi desteklemek için buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ BİZİM OYUNCUMUZ"
Barış Alper Yılmaz ilgili bir soru üzerine de Okan Buruk, "Barış bizim oyuncumuz. Her oyuncumuza olduğu gibi sahip çıkmamız gerekiyor. Galatasaray taraftarı da kulüp için mücadele eden en iyisini yapan oyunculara hep sahip çıkmıştır. Barış tabii ki genç bir oyuncu hatalar yapabilir. Ancak Barış'a bizim burada destek olmamız gerekiyor. Barış eğer kötü niyetli olsaydı ki bu teklif daha yeni gelmedi. Önceden gelen bir teklifti ve bir kafa karışıklığı vardı. Bizim ilk 2 haftada santrforumuzun olmadığı dönemde oynayarak ve attığı gollerle takımın galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Takıma bu anlamda hep destek verdi. Barış eğer gerçekten kötü niyetli olsaydı bu maçlarda da oynamazdı. O yüzden son hafta olan kafa karışıklığını diğer oyunculara da yansıtmaması gerekiyor. Bu yüzden zaman zaman takımdan ayrı tuttuk ve buraya da getirmedik. Barış'ın kafa karışıklığını takıma yansıtmaması çok önemliydi. Burada da oyuncuyu dışarıda tutmak istedik. Barış bizim oyuncumuz. Oyuncunun tabii ki bir maddi değeri var ama yaşadığımız son 3 şampiyonlukta hep bizimle yer aldı. Biz burada Galatasaray olarak, her oyuncumuza sahip çıkıp, onlar için adımlar atacağız. Onlar da Galatasaray için adım atacaklar. Barış Alper bizim çok çabuk silip, atacağımız bir oyuncu değil. Hep söylüyorum, hatası var ama genç oyuncuların böyle hataları olabilir. Transferin son günleri. Hiçbir şekilde oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Bunun yanında önemli transferler takımımıza kazandırmak istiyoruz. Takımımızı Şampiyonlar Ligi seviyesine çekecek takviyeler yapacağız. Barış'ın da bizimle devam etmesi bu yönden önemli olacak" diye konuştu.

