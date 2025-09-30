Video Spor Sergen Yalçın: "Derbilerin sonucu belli olmaz" | Video
Sergen Yalçın:

30.09.2025 | 08:58

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, gelecek hafta Galatasaray’a karşı deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Derbinin havası başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım, ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbilerin sonucu belli olmaz" dedi.

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"
Kolay bir maç olmadığını dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Rakip çok mücadele etti. Çok iyi başladık, erken 2 farklı öne geçtik. Sonra takımın üzerinde rahatlık oldu. Rakip oynamaya başladı. İkinci yarı da erken gol yedik, doğal olarak bu da motivasyonun düşmesine neden oldu. Hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Sonuçta oyun sonunda alınan bir 3 puan var. Bizim için oyundan değerli alınan 3 puan. Oyuncular zor bir süreçten geçiyor, biz de aynı şekilde. Yeni gelen kadro, birlikte oynayan oyunları bir araya getiremiyoruz. Her şeye rağmen kötü bir gece olmadı. Kazanmak önemliydi" ifadelerini kullandı.

"TAKIMI MAKSİMUM SEVİYEYE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Sergen Yalçın, maçın ikinci devresinde oyun açısından düşüş yaşamalarının sebeplerine yönelik gelen soruyu, "Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını veremem. Bazen oyunlarda bunlar oluyor. Çok birlikte oynayan bir oyuncu grubu değiliz. Fiziksel açıdan hazır olduğumuzu söylemek de zor. Bunlar bizi oyun içinde eksiye düşürüyor. Durumu toparlamak için ciddi şekilde çalışıyoruz, milli arada sıkı çalıştık. Takımı maksimum seviyeye getirmeye çalışıyoruz ama kolay değil. Biz de yeni geldik. Bizim için de zorlu bir süreç. Bir teknik direktör için de zor bir başlangıç. Kadro kurulmuş, her şey bitmiş. İlerleyen haftalarda toparlanacağımızı düşünüyorum. Ne kadar toparlanacağımızı göreceğiz. Haftaya da zorlu bir derbi oynayacağız. Bekleyip göreceğiz" diye cevaplandırdı.

Başarılı teknik adam, savunma tandeminde de 3 yabancı, 1 de Türk futbolcuya sahip olduklarını ve doğru ikiliyi bulmak için denemeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

"DERBİNİN HAVASI BAŞKADIR"
Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisine değinen Yalçın, favorisi olmayan bir maça çıkacaklarını belirtti. Sergen Yalçın, "Galatasaray'a yarınki maç için başarılar dilerim. Zor bir maç. 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım, ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbilerin sonucu belli olmaz" şeklinde konuştu.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü, sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın omzunun çıktığını ve derbide oynayıp oynamayacağına yarın çekilecek MR'ın ardından karar verileceğini söyledi.

Sergen Yalçın: "Derbilerin sonucu belli olmaz" | Video 30.09.2025 | 08:58
