6 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı!

2019'un Aralık ayında Çin'den yayılan ve tüm düya üzerinde hala etkisini sürdüren koronavirüs salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştü. Kovid-19 salgını ülkemizde etkisini de sürdürmeye devam ederken, nisan ayında rekor seviyelere çıkan vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni önlem atmaya itmişti. Bu kapsamda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma tedbiri uygulandı. Alınan bu karar vaka sayılarını kademeli olarak 10 binin altına kadar düşürdü. 1 Haziran'da normalleşme adımı atılırken, düşüş normalleşmede de devam etti. Dün vaka sayıları aylar sonra en düşük seviyesini gördü ve 6 bin 126 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı 6 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı.