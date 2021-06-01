Video Türkiye Abdullah Gül'ün, 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra aleyhine çalıştığı ortaya çıktı

Abdullah Gül'ün, 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra aleyhine çalıştığı ortaya çıktı

Abdullah Gül'ün, 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra aleyhine çalıştığı ortaya çıktı
01.06.2021 | 17:34

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2003’teki 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis’ten geçmemesi için kulis yaptığı ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 2003’teki Irak tezkeresini önce imzalayıp sonra Meclis’e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı. İşte ikinci Ali Babacan vakasını perde arkası…

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