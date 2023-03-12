AFAD açıkladı! İşte İstanbul için "Kırmızı eylem planı" | Video
11 ilin etkilendiği depremin ardından gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda. AFAD'ın hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda özellikle mega kent İstanbul'da acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekiliyor. Peki bu Kırmızı Eylem Planı nedir? Hangi ilçeler risk altında?
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