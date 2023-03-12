Video Türkiye AFAD açıkladı! İşte İstanbul için "Kırmızı eylem planı" | Video
AFAD açıkladı! İşte İstanbul için

AFAD açıkladı! İşte İstanbul için "Kırmızı eylem planı" | Video

12.03.2023 | 10:04

11 ilin etkilendiği depremin ardından gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda. AFAD'ın hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda özellikle mega kent İstanbul'da acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekiliyor. Peki bu Kırmızı Eylem Planı nedir? Hangi ilçeler risk altında?

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AFAD açıkladı! İşte İstanbul için Kırmızı eylem planı | Video 07:29
AFAD açıkladı! İşte İstanbul için "Kırmızı eylem planı" | Video 12.03.2023 | 10:04
Kahramanmaraş’ta ürküten görüntü! Fay kırığı böyle görüntülendi | Video 05:02
Kahramanmaraş’ta ürküten görüntü! Fay kırığı böyle görüntülendi | Video 12.03.2023 | 09:43
YSK Başkanı Yener: Seçim 14 Mayıs’ta yapılacak | Video 01:20
YSK Başkanı Yener: "Seçim 14 Mayıs'ta yapılacak" | Video 10.03.2023 | 16:21
Başkan Erdoğan duyurdu: Seçim kampanyamız müziksiz olacak | Video 02:16
Başkan Erdoğan duyurdu: "Seçim kampanyamız müziksiz olacak" | Video 10.03.2023 | 14:50
SON DAKİKA: Seçim 2023 ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı | Video 20:43
SON DAKİKA: Seçim 2023 ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı | Video 10.03.2023 | 14:36
Hatay’da görevlendirilen 2 bin 700 asker, komando marşıyla kentten ayrıldı | Video 03:00
Hatay'da görevlendirilen 2 bin 700 asker, komando marşıyla kentten ayrıldı | Video 10.03.2023 | 13:43
Faylar büyük deprem üretir mi? Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz’dan önemli açıklamalar | Video 05:25
Faylar büyük deprem üretir mi? Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz'dan önemli açıklamalar | Video 10.03.2023 | 12:06
TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber’de anlattı | Video 11:40
TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber'de anlattı | Video 10.03.2023 | 11:54
Bakan Çavuşoğlu’ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 05:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 09.03.2023 | 13:21
Ulaştırma Bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde | Video 01:37
Ulaştırma Bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde | Video 09.03.2023 | 12:39
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul’da ve diğer illerde kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? | Video 02:09
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul'da ve diğer illerde kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? | Video 09.03.2023 | 11:51
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
Milli Savunma Bakanı Akar’ın eşi Şule Akar ve beraberindeki komutan eşleri Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 01:07
Milli Savunma Bakanı Akar'ın eşi Şule Akar ve beraberindeki komutan eşleri Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 09.03.2023 | 06:13
Bakan Kirişci depremin ekonomik zararını açıkladı: Yaklaşık rakam 80 milyar dolar | Video 06:41
Bakan Kirişci depremin ekonomik zararını açıkladı: "Yaklaşık rakam 80 milyar dolar" | Video 08.03.2023 | 15:09
Son Dakika: ÖSYM’den YKS açıklaması! Tarih belli oldu: Başvurular bugün başlıyor | Video 01:57
Son Dakika: ÖSYM'den YKS açıklaması! Tarih belli oldu: Başvurular bugün başlıyor | Video 08.03.2023 | 12:09
EYT başvurusu nasıl yapılır? Prim borcu olanlar EYT’den yararlanıp emekli olabilir mi? | Video 07:36
EYT başvurusu nasıl yapılır? Prim borcu olanlar EYT'den yararlanıp emekli olabilir mi? | Video 08.03.2023 | 10:44
SON DAKİKA: İcra kanun teklifi TBMM’ye geliyor! Kirada zorunlu arabuluculuk, çocuğu hasta anneye infaz ertelemesi... | Video 02:08
SON DAKİKA: İcra kanun teklifi TBMM'ye geliyor! Kirada zorunlu arabuluculuk, çocuğu hasta anneye infaz ertelemesi... | Video 08.03.2023 | 10:25
Kabine toplanıyor! Gündemin ilk sırasında deprem felaketi var | Video 01:43
Kabine toplanıyor! Gündemin ilk sırasında "deprem felaketi" var | Video 05.03.2023 | 17:15
Meral Akşener şimdi ne yapacak? İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek mi? Ersan Şen aday olacak mı? | Video 03:24
Meral Akşener şimdi ne yapacak? İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek mi? Ersan Şen aday olacak mı? | Video 05.03.2023 | 14:12
EYT’de ilk maaşlar Nisan’da! Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? Süre kısıtlaması var mı? | Video 23:02
EYT'de ilk maaşlar Nisan'da! Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? Süre kısıtlaması var mı? | Video 04.03.2023 | 12:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA