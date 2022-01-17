Arnavutluk'ta Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Ethem Bey Camii ibadete açıldı

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Başkan Erdoğan'dan Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 15.01.2022 | 16:58
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SON DAKİKA: TURKOVAC Faz-3 sonuçları açıklandı! | Video 12.01.2022 | 10:27
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Hava Durumu 10-01-2022 10.01.2022 | 08:00
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Eksi 30 derecede virüsle savaş 09.01.2022 | 01:22
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’ta Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreni'nde konuştu. Arnavutluk'ta 1996'dan bu yana 546 projeyi hayata geçirildiğini belirten Başkan Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Fevkalade bir durum olmaması halinde, inşallah Ramazan'a kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz." dedi.