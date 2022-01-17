Arnavutluk'ta Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Ethem Bey Camii ibadete açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’ta Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreni'nde konuştu. Arnavutluk'ta 1996'dan bu yana 546 projeyi hayata geçirildiğini belirten Başkan Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Fevkalade bir durum olmaması halinde, inşallah Ramazan'a kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz." dedi.