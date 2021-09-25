Bakan Soylu:"Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi"
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Bakan Soylu:"Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi" 25.09.2021 | 16:23
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Bakan Soylu konuşmasında "Bu yılın ortasına kadar Ağrı Dağı’na çıkmıyordu. Ağustos ayında Ağrı Dağı’nın zirvesinden altına kadar her gün 600 kişinin kamp yaptığı Ağustos ayının sonuna kadar bir tablo ortaya kondu; güvenlik ve huzur" dedi.