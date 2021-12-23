Video Türkiye Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı
Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

23.12.2021 | 20:01

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması sonucu ev harabe hale gelirken, 1 kişi yaralandı

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