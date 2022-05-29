Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden seslendi: Son nefesimize kadar buradayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katıldı. Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törende konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan alandaki kişi sayısının 560 bin olduğu bilgisini verdi. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon mesajı da veren Erdoğan teröristlerin kökünün kazınacağını söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz iddiaları ile ilgili "Bize kaçacak diyenler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Erdoğan ölümüne burada" dedi. İşte törende "Yahya Kemal'in deyimiyle Biz İstanbul'da mekanı değil zamanı fethettik" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında açıklamaları...