Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

15.01.2022 | 16:58

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde öenmli açıklamalarda bulundu.

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