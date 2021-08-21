Video Türkiye Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt oldu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt oldu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt oldu
21.08.2021 | 00:08

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

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