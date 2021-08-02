CHP’li vekil yangınları kahkaha atarak takip etti! 33 helikopteri 3’e indirdi

Antalya’daki yerel bir gazetede yazar olan İbrahim Okumamış Manavgat’taki yangın söndürme çalışmalarını CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi’nde takip ettiklerini ifade ederek CHP’li Budak, CHP İl Başkanı ve diğer milletvekillerinin yangınları kahkahalar atarak takip ettiğini iddia etti. Okumamış yazısında, “Bu sırada Ulualan pistine helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyor ve yakıt ikmali yapıyordu değil mi? Ama siz ne yaptınız? Televizyona çıkıp, ‘3 helikopterle bu yangın söndürülmez’ diye verdiniz veriştirdiniz. Sizde biliyordunuz ki orada o gün 33 helikopter vardı. Ama yüreğiniz bunu söylemeye yetmedi” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bu köşe yazsını sosyal medyadan paylaşarak “Antalya'da yerel bir gazetecinin yazdıkları... Bir ve beraber olmamız gereken şu günlerde lütfen canı pahasına mücadele eden kahramanlarımızın yanında duralım. Acılardan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim” ifadelerini kullandı.