Hava Durumu 03-08-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 03-08-2021 03.08.2021 | 08:00
00:50
00:34
02:29
08:43
00:07
05:58
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir 02.08.2021 | 19:45
01:33
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı 02.08.2021 | 19:09
00:41
07:10
09:17
43:13
15:02
02:00
01:30
Hava Durumu 02-08-2021 02.08.2021 | 08:00
00:17
Güzelbağ tekrar tahliye ediliyor 01.08.2021 | 23:50
00:32
Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun 01.08.2021 | 23:41
10:50
Bakan Pakdemirli duyurdu: 125 yangından 117'si kontrol altına alındı 01.08.2021 | 21:18
11:11
00:35
Gaziantep'te TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü 01.08.2021 | 20:08