Video Türkiye Hava Durumu 03-08-2021

Hava Durumu 03-08-2021

Hava Durumu 03-08-2021
03.08.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 03-08-2021 01:30
Hava Durumu 03-08-2021 03.08.2021 | 08:00
CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor 00:50
CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor 03.08.2021 | 00:05
CHP'li Böcek'in iddialarına videolu yanıt! Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor 00:34
CHP'li Böcek'in iddialarına videolu yanıt! Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor 02.08.2021 | 22:35
“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası 02:29
“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası 02.08.2021 | 21:07
Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor 08:43
Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor 02.08.2021 | 20:48
CHP’li vekil yangınları kahkaha atarak takip etti! 33 helikopteri 3’e indirdi 00:07
CHP’li vekil yangınları kahkaha atarak takip etti! 33 helikopteri 3’e indirdi 02.08.2021 | 20:47
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir 05:58
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir 02.08.2021 | 19:45
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı 01:33
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı 02.08.2021 | 19:09
Tarım ve Orman Bakanlığı: Gündoğmuş’ta 3 uçak, 8 helikopterle ormanın kahramanları yangına müdahale ediyor. 00:41
Tarım ve Orman Bakanlığı: Gündoğmuş’ta 3 uçak, 8 helikopterle ormanın kahramanları yangına müdahale ediyor. 02.08.2021 | 18:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya Belediye Başkanı'nın panik yaratması doğru değil 07:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya Belediye Başkanı'nın panik yaratması doğru değil 02.08.2021 | 18:23
Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor 09:17
Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor 02.08.2021 | 18:01
SON DAKİKA: Muğla Milas'ta 3 bakandan yangın bölgesinde flaş açıklamalar '16 uçak 51 helikopterle mücadelemiz sürüyor' 43:13
SON DAKİKA: Muğla Milas'ta 3 bakandan yangın bölgesinde flaş açıklamalar '16 uçak 51 helikopterle mücadelemiz sürüyor' 02.08.2021 | 13:37
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den Muğla Milas'ta orman yangınları ile ilgili açıklama 15:02
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den Muğla Milas'ta orman yangınları ile ilgili açıklama 02.08.2021 | 13:17
SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular... 02:00
SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular... 02.08.2021 | 09:28
Hava Durumu 02-08-2021 01:30
Hava Durumu 02-08-2021 02.08.2021 | 08:00
Güzelbağ tekrar tahliye ediliyor 00:17
Güzelbağ tekrar tahliye ediliyor 01.08.2021 | 23:50
Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun 00:32
Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun 01.08.2021 | 23:41
Bakan Pakdemirli duyurdu: 125 yangından 117'si kontrol altına alındı 10:50
Bakan Pakdemirli duyurdu: 125 yangından 117'si kontrol altına alındı 01.08.2021 | 21:18
3 ilde yangınlar devam ediyor! Muğla'da alevler korkutucu boyutta, vatandaşlar tahliye ediliyor 11:11
3 ilde yangınlar devam ediyor! Muğla'da alevler korkutucu boyutta, vatandaşlar tahliye ediliyor 01.08.2021 | 20:28
Gaziantep'te TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü 00:35
Gaziantep'te TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü 01.08.2021 | 20:08

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