Video Türkiye Hava Durumu 04-08-2021

Hava Durumu 04-08-2021

Hava Durumu 04-08-2021
04.08.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 04-08-2021 01:30
Hava Durumu 04-08-2021 04.08.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Antalya'da orman yangınları açıklaması Bugün ve yarın kritik 11:09
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Antalya'da orman yangınları açıklaması "Bugün ve yarın kritik" 03.08.2021 | 16:23
Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Orman yangınları ile ilgili son brifingleri aldı... 00:38
Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Orman yangınları ile ilgili son brifingleri aldı... 03.08.2021 | 15:19
SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler... 01:02
SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler... 03.08.2021 | 13:08
Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı... 12:21
Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı... 03.08.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını bölgesindeki ölüm kalım savaşı kamerada! 01:59
SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını bölgesindeki ölüm kalım savaşı kamerada! 03.08.2021 | 08:46
SON DAKİKA: Muğla Marmaris'ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar... 09:47
SON DAKİKA: Muğla Marmaris'ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar... 03.08.2021 | 09:00
Isparta'da orman yangınında bomba gibi patlayan çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! 00:53
Isparta'da orman yangınında bomba gibi patlayan çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! 03.08.2021 | 09:04
Hava Durumu 03-08-2021 01:30
Hava Durumu 03-08-2021 03.08.2021 | 08:00
CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor 00:50
CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor 03.08.2021 | 00:05
CHP'li Böcek'in iddialarına videolu yanıt! Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor 00:34
CHP'li Böcek'in iddialarına videolu yanıt! Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor 02.08.2021 | 22:35
“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası 02:29
“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası 02.08.2021 | 21:07
Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor 08:43
Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor 02.08.2021 | 20:48
CHP’li vekil yangınları kahkaha atarak takip etti! 33 helikopteri 3’e indirdi 00:07
CHP’li vekil yangınları kahkaha atarak takip etti! 33 helikopteri 3’e indirdi 02.08.2021 | 20:47
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir 05:58
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir 02.08.2021 | 19:45
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı 01:33
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı 02.08.2021 | 19:09
Tarım ve Orman Bakanlığı: Gündoğmuş’ta 3 uçak, 8 helikopterle ormanın kahramanları yangına müdahale ediyor. 00:41
Tarım ve Orman Bakanlığı: Gündoğmuş’ta 3 uçak, 8 helikopterle ormanın kahramanları yangına müdahale ediyor. 02.08.2021 | 18:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya Belediye Başkanı'nın panik yaratması doğru değil 07:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya Belediye Başkanı'nın panik yaratması doğru değil 02.08.2021 | 18:23
Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor 09:17
Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor 02.08.2021 | 18:01
SON DAKİKA: Muğla Milas'ta 3 bakandan yangın bölgesinde flaş açıklamalar '16 uçak 51 helikopterle mücadelemiz sürüyor' 43:13
SON DAKİKA: Muğla Milas'ta 3 bakandan yangın bölgesinde flaş açıklamalar '16 uçak 51 helikopterle mücadelemiz sürüyor' 02.08.2021 | 13:37

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