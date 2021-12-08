Video Türkiye Hava Durumu 08-12-2021
Hava Durumu 08-12-2021

Hava Durumu 08-12-2021

08.12.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 08-12-2021 01:30
Hava Durumu 08-12-2021 08.12.2021 | 08:00
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz 01:55
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz 07.12.2021 | 17:32
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Katar - Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı’nda Mehmetçiklere hitap etti 10:54
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Katar - Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda Mehmetçiklere hitap etti 07.12.2021 | 15:55
Son Dakika: Bakan Soylu’nun duyurduğu teröristin kaldığı evde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı! İşte o ev... | Video 02:34
Son Dakika: Bakan Soylu'nun duyurduğu teröristin kaldığı evde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı! İşte o ev... | Video 07.12.2021 | 15:07
SON DAKİKA: 2022 yılı asgari ücret zammı toplantısında son durum! İşçiler 3750 - 4000, işverenler 3500 - 3750 TL... 03:04
SON DAKİKA: 2022 yılı asgari ücret zammı toplantısında son durum! İşçiler 3750 - 4000, işverenler 3500 - 3750 TL... 07.12.2021 | 14:44
SON DAKİKA: 1 Milyar TL’lik kripto para operasyonu; Bitrota’nın sahiplerinden biri yakalandı! 02:10
SON DAKİKA: 1 Milyar TL'lik kripto para operasyonu; Bitrota'nın sahiplerinden biri yakalandı! 07.12.2021 | 13:09
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Doha’da! Katar Emiri El Sani resmi törenle karşıladı 04:57
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Doha'da! Katar Emiri El Sani resmi törenle karşıladı 07.12.2021 | 11:27
Hava Durumu 07-12-2021 01:30
Hava Durumu 07-12-2021 07.12.2021 | 08:00
Hava Durumu 06-12-2021 01:30
Hava Durumu 06-12-2021 06.12.2021 | 08:00
Eren operasyonları PKK’ya büyük darbe vurdu | Video 02:06
"Eren" operasyonları PKK'ya büyük darbe vurdu | Video 05.12.2021 | 15:52
Hava Durumu 05-12-2021 01:30
Hava Durumu 05-12-2021 05.12.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan’dan Siirt’te Sivil Toplum Buluşması’nda önemli açıklamalar 21:45
Başkan Erdoğan'dan Siirt'te Sivil Toplum Buluşması'nda önemli açıklamalar 04.12.2021 | 17:35
Başkan Erdoğan Türkiye’nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu 09:53
Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu 04.12.2021 | 16:20
Yüzbinleri toplayacağını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Mersin’de soğuk duş 00:19
Yüzbinleri toplayacağını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş 04.12.2021 | 15:38
Başkan Erdoğan Siirt’te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti 02:01
Başkan Erdoğan Siirt'te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti 04.12.2021 | 15:34
Başkan Erdoğan Siirt’te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi’nin açılış törenine katıldı 05:06
Başkan Erdoğan Siirt'te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış törenine katıldı 04.12.2021 | 15:30
Başkan Erdoğan’dan Siirt’te açılış töreninde önemli açıklamalar 53:21
Başkan Erdoğan'dan Siirt'te açılış töreninde önemli açıklamalar 04.12.2021 | 15:21
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ’Dünyaya sunuyoruz’ diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak 06:04
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya sunuyoruz' diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak 04.12.2021 | 13:14
İstanbul’da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı 01:46
İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı 04.12.2021 | 13:38
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM’de tören 07:24
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören 04.12.2021 | 12:09

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