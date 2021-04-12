Hava Durumu 12-04-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 12-04-2021 12.04.2021 | 08:00
03:14
02:47
01:30
Hava Durumu 11-04-2021 11.04.2021 | 08:00
03:00
15:19
PKK'lı 10 terörist öldürüldü! Mehmetçikler canlı yayında böyle vurdu 10.04.2021 | 15:51
01:18
05:53
00:11
01:45
MSB'den son dakika flaş duyuru '100 metrelik tünelin içinde yakalandılar' 10.04.2021 | 12:11
02:20
Malatya'da CHP'lilere vatandaştan şok tepki! CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş 10.04.2021 | 11:49
02:29
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na mesaj 10.04.2021 | 11:17
01:30
Hava Durumu 10-04-2021 10.04.2021 | 08:00
03:03
Altun'dan teröre ve teröristlere destek veren Yunanistan'a tepki 10.04.2021 | 00:08
00:45
Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kıldı 09.04.2021 | 20:53
07:54
PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi 09.04.2021 | 18:55
00:20
Ersin Korkut'un açıklamaları sosyal medyada tepki çekti 09.04.2021 | 18:21
11:37
03:21
06:01
Tokat Emniyeti’nden 176. yıla özel klip 09.04.2021 | 11:14