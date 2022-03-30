Hollanda'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir

Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından İstanbul'da düzenlenen zirve ile Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasındaki toplantıya ikinci kez ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınında geniş yer buldu. Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad'da yayımlanan makalede Türkiye'nin diplomasi başarısına vurgu yapıldı, "Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir." ifadeleri kullanıldı.