Video Türkiye İstanbul Havalimanı'nda uçaklara kimyasal koruma | Video
İstanbul Havalimanı'nda uçaklara kimyasal koruma | Video

İstanbul Havalimanı'nda uçaklara kimyasal koruma | Video

23.12.2021 | 13:18

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İstanbul'da etkili olmaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapacak uçaklarda oluşabilecek gizli buzlanma karşı özel bir kimyasalla yıkanmaya başladı.

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Piste yakın noktada yapılan 'de- anti' icing işlemleri ile uçakların kalkış sırasında hassas olan kanat ve kuyruk yüzeylerinin buzlanmadan veya kar birikiminden arındırıldı.

Uçuş güvenliğini en üst noktada tutan Türk Hava Yolları (THY) da kışın getirmiş olduğu olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak için İstanbul Havalimanı'nda gece saat 03.00'den bu yana toplamda 50'den fazla uçağına 'de- anti' icing işlemi uyguladı.

Yapılan işlemle uçakların dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar, buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizlendi. Uçakların kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın temizlenmesi ile uçuş emniyeti güvenli hale getirildi. Gün boyu değişen hava koşullarına bağlı olarak işlemleri uygulanmaya devam edecek.

Uçaklara yapılan 'de- anti' icing işlemleri ile ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Türk Hava Yolları olarak bu soğuk günlerde misafirlerimizin seyahat güvenliği için gerekli tüm önlemleri alıyor, uçuşlarımız öncesinde de-icing uygulaması ile seyahat konforunuzu koruyoruz. Bulutların üzerine yükselmek kar yağarken daha bir keyif veriyor" diye yazdı.

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