Meral Akşener'e tepki "3-4 bin oy için bu kadar düşmeyin"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt ziyareti sırasında 'Burası Kürdistan, ne yazık ki Meclis bunu inkar ediyor' diyen esnafa yeterli tepkiyi göstermeyince sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Birçok kişi Akşener'e paylaşımları ile ateş püskürdü. Bir vatandaşın, "Burası Türkiye Cumhuriyeti devletinin topraklarıdır burada Kürdistan diye bir yer yoktur diyemedin mi sayın Meral Akşener? 3-4 bin oy için bu kadar düşmeyin." paylaşımı dikkat çekti. Öte yandan o esnaf bugün gözaltına alındı.