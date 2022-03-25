Video Türkiye Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

25.03.2022 | 17:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı’nı şehrin sembolü olarak görüyoruz 42:30
Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz 25.03.2022 | 17:48
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih... 01:04
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih... 25.03.2022 | 17:51
Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı’nda! Türkiye’nin 57. Havalimanı açılıyor | Video 06:02
Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı'nda! Türkiye'nin 57. Havalimanı açılıyor | Video 25.03.2022 | 15:55
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam açıklaması: İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz | Video 15:31
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" | Video 25.03.2022 | 12:59
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak | Video 15:31
Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: "Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak" | Video 25.03.2022 | 12:55
Hezarfen Uçuş Deneyimi hayata geçti | Video 04:01
"Hezarfen Uçuş Deneyimi" hayata geçti | Video 24.03.2022 | 11:13
Başkan Erdoğan NATO Karargahında! NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor | Video 02:04
Başkan Erdoğan NATO Karargahında! NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor | Video 24.03.2022 | 11:20
SON DAKİKA: İBB’nin ulaşıma zam teklifi reddedildi! | Video 01:31
SON DAKİKA: İBB’nin ulaşıma zam teklifi reddedildi! | Video 23.03.2022 | 16:46
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi | Video 01:02
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi | Video 23.03.2022 | 19:21
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi | Video 02:54
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi | Video 23.03.2022 | 19:30
Son Dakika: Yerli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran video: Robotlar provalara başladı! 00:58
Son Dakika: Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran video: Robotlar provalara başladı! 23.03.2022 | 12:06
TOGG’dan eksi 40 derecede yeni görüntü Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum | Video 00:58
TOGG'dan eksi 40 derecede yeni görüntü "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" | Video 20.03.2022 | 16:26
Türk Yıldızları’nın 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış törenindeki gösteri uçuşu kokpit görüntüleri yayınlandı | Video 02:25
Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu kokpit görüntüleri yayınlandı | Video 20.03.2022 | 15:15
Berat Albayrak’ın kaleme aldığı ’Burası Çok Önemli’ kitabı en çok satanlarda ilk sırada! | Video 01:40
Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabı en çok satanlarda ilk sırada! | Video 20.03.2022 | 11:47
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız 27:53
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız 19.03.2022 | 15:06
İşte Türkiye’de iki yakayı buluşturan köprü projelerinin ekonomi ve turizme katkıları... 14:35
İşte Türkiye'de iki yakayı buluşturan köprü projelerinin ekonomi ve turizme katkıları... 19.03.2022 | 13:15
Elazığ’da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı hediye etti 01:53
Elazığ’da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı hediye etti 19.03.2022 | 12:03
Sıfır Atık Akdeniz’in en iyi projesi seçildi! Artık sınırları zorluyor 01:22
"Sıfır Atık" Akdeniz'in en iyi projesi seçildi! "Artık sınırları zorluyor" 19.03.2022 | 12:00
1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı 01:45
1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı 19.03.2022 | 10:18
SON DAKİKA: İstanbul’da terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran çeteye operasyon kamerada 02:06
SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran çeteye operasyon kamerada 19.03.2022 | 09:31

Mart ayı boyunca etkili olan yağışlı hava yurdu terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-30 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; pazar gününden itibaren yağışlı havanın yurdun doğusunda etkili olması bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA