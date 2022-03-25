Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...
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Mart ayı boyunca etkili olan yağışlı hava yurdu terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-30 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; pazar gününden itibaren yağışlı havanın yurdun doğusunda etkili olması bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...