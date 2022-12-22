Video Türkiye MSB'den "Sarıkamış Harekatı"nın yıl dönümüne özel video
MSB'den

MSB'den "Sarıkamış Harekatı"nın yıl dönümüne özel video

22.12.2022 | 08:59

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Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılına ilişkin bir video klip yayınladı. Video klip, bakanlığın sosyal medya hesabından "21 Aralık en uzun gece" etiketiyle paylaşıldı. Paylaşımda, “Mehmetçik, en uzun gecede de en kısa gündüzde de hep vatan, millet ve bayrak nöbetinde oldu. Bu en uzun gecede de Kahraman Mehmetçik karada, denizde ve havada vatan nöbetine devam ediyor olacak. Tıpkı 108 yıl önce Sarıkamış’taki şanlı ecdadımız gibi” denildi.

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