Muhalefetin siyasi cinayet iddiaları! Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivini açıkladı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:36
01:12
00:56
01:30
Hava Durumu 17-10-2021 17.10.2021 | 08:00
06:41
05:11
Şehit Ömer Halisdemir'in babası hem ağladı hem ağlattı 16.10.2021 | 15:38
29:28
01:07
Mersin'de Ali Babacan'a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız 16.10.2021 | 13:03
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
02:18
04:26
00:55
DEAŞ’ın Amerika’yı tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana’da yakalandı 16.10.2021 | 11:03
02:43
01:30
Hava Durumu 16-10-2021 16.10.2021 | 08:00
02:47
Galataport İstanbul’a ikinci yolcu gemisi demir attı | Video 15.10.2021 | 16:41
01:14
THY'den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video 15.10.2021 | 16:04
08:37
Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde! 15.10.2021 | 15:05
05:36
01:33
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber'de yayınlanan 'Canan Barlas ile Gündem' programında, siyasi cinayetler yaşanabileceğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar bütün çağrılara rağmen herhangi bir delil ortaya sunamadığını belirten Nazif Karaman, "Suikast kime düzenlenecek? Nerede ve nasıl düzenlenecek? Yoksa ezbere mi konuştu?" dedi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden kısa bir süre önce de 'siyasi cinayetler' ifadesini kullandığına dikkat çekti.