Muhalefetin siyasi cinayet iddiaları! Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivini açıkladı

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber'de yayınlanan 'Canan Barlas ile Gündem' programında, siyasi cinayetler yaşanabileceğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar bütün çağrılara rağmen herhangi bir delil ortaya sunamadığını belirten Nazif Karaman, "Suikast kime düzenlenecek? Nerede ve nasıl düzenlenecek? Yoksa ezbere mi konuştu?" dedi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden kısa bir süre önce de 'siyasi cinayetler' ifadesini kullandığına dikkat çekti.