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PKK’ya darbe

PKK’ya darbe

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

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Edinilen bilgiye göre, terör örgütü adına İstanbyl'da faaliyet gösterdiği ve 5 Ekim günü Suriye'nin Rakka şehrinde TSK mensuplarına yönelik başarısızlıkla sonuçlanan bombalı saldırı girişiminin faili olarak Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan örgüt mensubu şahıs ile ilişkili olduğu belirlenen, ayrıca örgüt tarafından özel operasyon eğitimi verilmiş 4 örgüt mensubu şahıs başta olmak üzere eylem amaçlı ülkemize gönderilen örgüt üyelerinin aktarım faaliyetlerinde yer aldığı ve bu şahıslara güvenli ev sağladığı değerlendirilen Suriye uyruklu İ.C. (20) isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Şahıs 9 Ekim günü Bahçelievler ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 13 Ekim tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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