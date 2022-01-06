SON DAKİKA: Kocaeli'de 17 yıl önce işlenen cinayette FETÖ izi! Cinayetler örtbas edilmek mi istendi?

Son dakika haberleri... Kocaeli İzmit İlçesinde, 2005 yılında işlenen çifte cinayetin zanlısı, o dönemde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün abilerinden olduğu ve hain darbe girişimi sonrasında örgüt üyesi olmak suçundan 12 ay hapis yattığı öğrenilen Namık E. çıktı.