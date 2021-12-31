SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TL ve döviz kurları mesajı! 'Dövizdeki dalgalanma kontrol altında'
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Kur üzerinden ülkenin ve milletin felaketi pahasına haksız kazanç sağlama niyetinde olanlar bunun bedelini ödemek mecburiyetinde kaldı. Ülkemiz ve milletimizin selameti için doğru olanı yapmak da boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan: "Bu can bu tende oldukça iddia ile söylüyorum: Faiz sebeptir enflasyon neticedir." açıklamasını yaptı