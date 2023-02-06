Son dakika deprem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD merkezinde
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem arama kurtarma, yardım çalışmalarını koordine etmek için AFAD merkezine geldi.
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Son dakika deprem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD merkezinde 06.02.2023 | 11:45
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Diyarbakır'da deprem enkazından kurtarma çalışmaları kamerada CANLI YAYIN 06.02.2023 | 11:23
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Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | Video 06.02.2023 | 10:36
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Şanlıurfa'da binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı 06.02.2023 | 10:23
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Adana'da deprem enkazı gökyüzü kamerasında 06.02.2023 | 09:15
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05:11
AFAD Müdürü Orhan Tatar'dan 7,4'lük deprem açıklaması 06.02.2023 | 08:23
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08:26
Malatya'da deprem bölgesinden CANLI YAYIN 06.02.2023 | 08:08
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