Video Türkiye Son dakika deprem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD merkezinde
Son dakika deprem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD merkezinde

Son dakika deprem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD merkezinde

06.02.2023 | 11:45

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem arama kurtarma, yardım çalışmalarını koordine etmek için AFAD merkezine geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da depremin ardından enkaz altında kalan genç kadın böyle kurtarıldı | Video 01:30
Diyarbakır'da depremin ardından enkaz altında kalan genç kadın böyle kurtarıldı | Video 06.02.2023 | 11:36
Son dakika deprem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD merkezinde 02:38
Son dakika deprem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD merkezinde 06.02.2023 | 11:45
Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istedi: Burada durumlar çok kötü, Allah rızası için yardım edin | Video 00:19
Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istedi: "Burada durumlar çok kötü, Allah rızası için yardım edin" | Video 06.02.2023 | 11:25
Diyarbakır’da deprem enkazından kurtarma çalışmaları kamerada CANLI YAYIN 08:30
Diyarbakır'da deprem enkazından kurtarma çalışmaları kamerada CANLI YAYIN 06.02.2023 | 11:23
Son Dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkılma anı görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:08
Son Dakika: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkılma anı görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.02.2023 | 09:21
SON DAKİKA: 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde etkili oldu! Malatya’dan CANLI YAYIN 02:41
SON DAKİKA: 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde etkili oldu! Malatya'dan CANLI YAYIN 06.02.2023 | 08:32
Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | Video 00:36
Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | Video 06.02.2023 | 10:36
Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem! İşte depremin merkez üssü Pazarcık’tan görüntüler... | Video 02:03
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! İşte depremin merkez üssü Pazarcık'tan görüntüler... | Video 06.02.2023 | 10:56
Şanlıurfa’da binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı 00:31
Şanlıurfa'da binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı 06.02.2023 | 10:23
CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan deprem açıklaması | ’78 artçı deprem meydana geldi’ 03:00
CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması | '78 artçı deprem meydana geldi' 06.02.2023 | 10:01
Adana’da deprem enkazı gökyüzü kamerasında 00:37
Adana'da deprem enkazı gökyüzü kamerasında 06.02.2023 | 09:15
Diyarbakır’da kız çocuğunun enkaz altından çıkarılma anı kamerada | CANLI YAYIN 01:10
Diyarbakır'da kız çocuğunun enkaz altından çıkarılma anı kamerada | CANLI YAYIN 06.02.2023 | 08:56
Osmaniye’de deprem bölgesinden SON DAKİKA canlı yayın 08:04
Osmaniye'de deprem bölgesinden SON DAKİKA canlı yayın 06.02.2023 | 08:37
AFAD Müdürü Orhan Tatar’dan 7,4’lük deprem açıklaması 05:11
AFAD Müdürü Orhan Tatar'dan 7,4'lük deprem açıklaması 06.02.2023 | 08:23
SON DAKİKA | Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz’den 7,4’lük deprem açıklaması 07:25
SON DAKİKA | Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7,4'lük deprem açıklaması 06.02.2023 | 07:58
Malatya’da deprem bölgesinden CANLI YAYIN 08:26
Malatya'da deprem bölgesinden CANLI YAYIN 06.02.2023 | 08:08
Bakan Varank Depolama teknolojilerinde Türkiye’yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz | Video 05:44
Bakan Varank "Depolama teknolojilerinde Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz" | Video 05.02.2023 | 13:16
Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı’nı üretimin yüzyılı yapacağız | Video 10:58
Bakan Varank: "Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapacağız" | Video 03.02.2023 | 12:56
ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Düşüş sürüyor! TÜİK Ocak 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı | Video 09:23
ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Düşüş sürüyor! TÜİK Ocak 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı | Video 03.02.2023 | 10:18
Bakan Akar, Kış Tatbikatı için Kars’a geldi | Video 00:39
Bakan Akar, Kış Tatbikatı için Kars’a geldi | Video 02.02.2023 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA